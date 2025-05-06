Інтерфакс-Україна
Події
02:38 06.05.2025

Ворог інтенсивно обстрілює Сумщину, три жертви та семеро поранених - ОВА

1 хв читати

Російські війська інтенсивно обстрілюють Білопільську та Ворожбянську громади Сумського району, що спричинило загибель трьох мешканців, там розгорнуто штаб евакуації, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні росіяни забрали життя трьох жителів цих громад. На 21:00 також маємо семеро поранених, серед них 16-річний хлопець. Один із дорослих постраждалих – у вкрай важкому стані, ще один – у важкому", - сказано в повідомленні.

У Білопіллі та Ворожбі пошкоджені й зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Ворог б’є по території Білопільської громади з мінометів, РСЗВ, а також застосовує керовані авіабомби.

Підкреслюється, що евакуація триває. У вівторок планується вивезення понад 500 мешканців із Білопільської та Ворожбянської громад.

"Евакуаційні автобуси вирушають щодня о 8:00. Деталі – у місцевої влади. Контакти - оперативний черговий штабу евакуації Сумського району – +380 (50) 650 70 83, евакуаційний штаб м. Ворожба – +380 (93) 533 45 00", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35412

Теги: #сумська #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 05.05.2025
Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

19:37 05.05.2025
Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

16:32 05.05.2025
Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА

Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА

09:47 05.05.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

17:26 04.05.2025
Шість людей поранені внаслідок ударів по Донеччині - ОВА

Шість людей поранені внаслідок ударів по Донеччині - ОВА

15:37 04.05.2025
Чоловік загинув у неділю через ворожій обстріл на Дніпропетровщині

Чоловік загинув у неділю через ворожій обстріл на Дніпропетровщині

13:17 04.05.2025
Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

11:02 04.05.2025
Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

10:36 04.05.2025
Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

10:01 04.05.2025
У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по центральному району Харкова – мер

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

Шольц – Зеленському: Україна може розраховувати на Німеччину

Одна людина загинула внаслідок атаки ворожих БпЛА в Одесі – Кіпер

Літній чоловік загинув через ворожий обстріл Херсонщини – ОВА

На чотирьох напрямках фронту в понеділок було найгарячіше - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

"Європейська солідарність" хоче почути як ратифікація угоди про мінерали сприятиме закінченню війни – Геращенко

Зеленський під час зустрічі з українцями в Чехії: Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити тут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА