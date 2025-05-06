Ворог інтенсивно обстрілює Сумщину, три жертви та семеро поранених - ОВА

Російські війська інтенсивно обстрілюють Білопільську та Ворожбянську громади Сумського району, що спричинило загибель трьох мешканців, там розгорнуто штаб евакуації, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні росіяни забрали життя трьох жителів цих громад. На 21:00 також маємо семеро поранених, серед них 16-річний хлопець. Один із дорослих постраждалих – у вкрай важкому стані, ще один – у важкому", - сказано в повідомленні.

У Білопіллі та Ворожбі пошкоджені й зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Ворог б’є по території Білопільської громади з мінометів, РСЗВ, а також застосовує керовані авіабомби.

Підкреслюється, що евакуація триває. У вівторок планується вивезення понад 500 мешканців із Білопільської та Ворожбянської громад.

"Евакуаційні автобуси вирушають щодня о 8:00. Деталі – у місцевої влади. Контакти - оперативний черговий штабу евакуації Сумського району – +380 (50) 650 70 83, евакуаційний штаб м. Ворожба – +380 (93) 533 45 00", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35412