У Словаччині мають намір провести референдум про відміну антиросійських санкцій

У Словаччині організація "Рух словацького відродження" подала президенту петицію з вимогою оголосити референдум про відміну антиросійських санкцій. Відзначається, що петицію підписали 400 тис. громадян, повідомляє Dennik N.

Організатори петиції просять президента оголосити референдум із запитанням: "Чи згодні ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які завдають шкоди словацьким громадянам, торговцям та підприємцям?"

Голова руху Роберт Швець очікує, що президент оголосить про референдум і не скасує його.

"Також зважаючи на те, що навіть у минулому, коли він ще не був президентом, він дотримувався думки, що санкції проти Росії шкідливі для нас як держави", - сказав він про Пеллегріні.

Він додав, що ініціативу також підтримують голова націоналістичної Словацької національної партії Андрій Данко та депутат Європарламенту, лідер позапарламентського руху "Республіка" Мілан Угрик.

"Адміністрація президента Словацької Республіки розглядатиме петиційні листи відповідно до закону", — відповіли у відділі комунікацій адміністрації президента.

Згідно зі словацькою конституцією, референдум оголошується президентом, якщо не менше ніж 350 000 громадян вимагатимуть його проведення за допомогою петиції.

Глава держави має оголосити про це протягом 30 днів із моменту отримання звернення громадян. До оголошення президент може внести до Конституційного суду пропозицію про винесення рішення щодо відповідності предмету референдуму Конституції чи конституційному закону.

Результати референдуму вважаються дійсними, якщо в ньому взяли участь абсолютна більшість виборців і якщо рішення ухвалено абсолютною більшістю голосів учасників референдуму.