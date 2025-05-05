Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14095

Президент України Володимир Зеленський і президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл обговорили необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію з метою досягнення тривала тиші, повідомив глава Української держави.

"Провів зустріч із президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом, його заступниками та головами комітетів. Вдячні за підтримку нашої євроінтеграції.(…) Говорили про сталий мир, необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію, допоки не почнеться тривала тиша. Розраховуємо на підтримку з боку Чехії", - написав він у телеграмі у понеділок.

На зустрічі Зеленський зазначив, що Україна готова до відкриття перших переговорних кластерів у межах перемовин про вступ до ЄС. "Ми сподіваємося, що єдність і рішучість країн ЄС дадуть змогу зробити це якомога швидше", - наголосив він.

"Дякую Сенату за ухвалення дев’яти резолюцій на підтримку України та внесок у просування міжнародної Кримської платформи", - додав президент України.