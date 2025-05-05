Жителів Білопілля та Ворожби закликають терміново евакуюватися

Термінову евакуацію оголошено в двох містах Сумської області, Білопіллі та Ворожбі, повідомляє очільник Сумської районного військової адміністрації Михайло Мельник.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись", — написав він у фейсбуці.

Він повідомив, що евакуаційні автобуси їдуть щоранку о 8:00. Аби записатися на евакуацію, можна зателефонувати в штаб евакуації Сумського району: 0506507083 або штаб м. Ворожба: 0935334500.

За даними "Суспільне Суми", у ніч на 5 травня армія РФ почала обстріл Білопілля. Станом на 10:00 російська армія продовжувала завдавати ударів по громаді. Внаслідок атаки у Білопіллі, попередньо, пошкоджено 5 приватних автівок, будівлю шиномонтажу та СТО, також сталось загоряння елеватора.

У Ворожбянській громаді вночі 5 травня були удари "шахедами", також був артилерійський обстріл. Пошкоджені приватні житлові будинки.

4 травня російська армія також завдала ударів по Білопіллю. Одна людина загинула, дві жінки звернулись за медичною допомогою. Пошкоджені приватні будинки, електромережа та газопровід.