Інтерфакс-Україна
Події
17:16 05.05.2025

Жителів Білопілля та Ворожби закликають терміново евакуюватися

1 хв читати

Термінову евакуацію оголошено в двох містах Сумської області, Білопіллі та Ворожбі, повідомляє очільник Сумської районного військової адміністрації Михайло Мельник.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись", — написав він у фейсбуці.

Він повідомив, що евакуаційні автобуси їдуть щоранку о 8:00. Аби записатися на евакуацію, можна зателефонувати в штаб евакуації Сумського району: 0506507083 або штаб м. Ворожба: 0935334500.

За даними "Суспільне Суми", у ніч на 5 травня армія РФ почала обстріл Білопілля. Станом на 10:00 російська армія продовжувала завдавати ударів по громаді. Внаслідок атаки у Білопіллі, попередньо, пошкоджено 5 приватних автівок, будівлю шиномонтажу та СТО, також сталось загоряння елеватора.

У Ворожбянській громаді вночі 5 травня були удари "шахедами", також був артилерійський обстріл. Пошкоджені приватні житлові будинки.

4 травня російська армія також завдала ударів по Білопіллю. Одна людина загинула, дві жінки звернулись за медичною допомогою. Пошкоджені приватні будинки, електромережа та газопровід.

Теги: #евакуація #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 04.05.2025
В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

17:15 03.05.2025
Поліція вивезла у безпечне місце шістьох мешканців з Купʼянської громади

Поліція вивезла у безпечне місце шістьох мешканців з Купʼянської громади

13:40 02.05.2025
Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

17:45 30.04.2025
В Сумській області посіяно понад 80% пшениці, ячменю, вівса й гороху – міністр агрополітики

В Сумській області посіяно понад 80% пшениці, ячменю, вівса й гороху – міністр агрополітики

18:46 29.04.2025
Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

15:09 29.04.2025
До більш безпечних регіонів України евакуювали 59 жителів Донеччини, серед них 15 маломобільних – ОВА

До більш безпечних регіонів України евакуювали 59 жителів Донеччини, серед них 15 маломобільних – ОВА

11:33 29.04.2025
В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

14:07 26.04.2025
Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

08:23 24.04.2025
Двоє цивільних зазнали поранень внаслідок атаки ворожого БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних зазнали поранень внаслідок атаки ворожого БпЛА в Сумській області

17:22 23.04.2025
Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

ОСТАННЄ

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

У всіх бойових бригадах введені штатні посади за напрямком служб супроводу, відповідні фахівці з'являться й у ТЦК - Генштаб

В Оболонському районі Києва через атаку 4 травня пошкоджено 18 будівель, зокрема 2 дитсадки, всі постраждалі отримають допомогу від міста - мер

Компенсацію оренди житла отримали 59 киян, постраждалих від обстрілу 24 квітня – Кличко

Усі 133 кардинали, які візьмуть участь у конклаві, прибули в Рим

Верховний Суд підтвердив відсутність належної ліцензії для діяльності УТБ "Контрактовий дім УМВБ"

П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

Сирський привітав фахівців цивільно-військового співробітництва з професійним святом

Профільний комітет ВР підтримав до 2-го читання законопроєкт щодо імплементації правила Болар

Кабмін схвалив Концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку на 2025-2028рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА