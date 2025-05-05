Кабмін схвалив Концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку на 2025-2028рр

Кабінет міністрів схвалив Концепцію цифрової гігієни дітей дошкільного віку на 2025-2028 рр.

Згідно з розпорядженням №432 від 2 травня, Концепція спрямована на вдосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, в інших юридичних осіб публічного чи приватного права та фізичних осіб-підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної або позашкільної освіти , та надання орієнтирів батькам та іншим законним представникам дитини щодо розвитку, виховання та навчання дитини в умовах цифровізації.

Основними завданнями, спрямованими на розв’язання визначених у концепції проблем, є: створення безпечної цифрової інфраструктури суб’єктів освітньої діяльності; ефективне запобігання та протидія негативним наслідкам використання цифрових технологій дітьми; формування цифрової компетентності в учасників освітнього процесу.

Очікуваними результатами реалізації Концепції та показниками їх досягнення є: частка закладів дошкільної освіти, у яких електронні пристрої використовуються в освітньому процесі відповідно до санітарного регламенту: 2026 рік — 50%, 2027 рік — 80%, 2028 рік — 100%; кількість цифрових ресурсів, адаптованих для дітей дошкільного віку, — не менше 5 од. до 2028 року.

Також очікується зменшення рівня негативного впливу цифрових технологій на дітей. Зокрема: частка суб’єктів освітньої діяльності, в яких впроваджено комплекс заходів із формування здорових цифрових звичок у дітей, із загальної кількості суб’єктів освітньої діяльності: 2026 рік — не менш як 50%, 2027 рік — не менш як 70%, 2028 рік — 100%.

Крім того, очікується зменшення негативних наслідків надмірного використання цифрових технологій дітьми. Зокрема: скорочення середнього часу щоденного використання комп’ютерної техніки дітьми, які перебувають в закладах дошкільної та позашкільної освіти: 2026 рік — 30%, 2027 рік — 40%, 2028 рік — 50%.

Серед іншого, очікується підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері цифрової безпеки та цифрової гігієни. Зокрема: частка педагогічних працівників суб’єктів освітньої діяльності, які пройшли підвищення кваліфікації, із загальної кількості педагогічних працівників суб’єктів освітньої діяльності: 2026 рік — 50%, 2027 рік — 70%, 2028 рік — 100%.