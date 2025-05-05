Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА
Шестеро цивільних загинули та шестеро дістали поранень, серед них двоє дітей, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів 4 та 5 травня, повідомив очільник обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
"Нові жертви російських обстрілів: 6 загиблих, 6 поранених", - написав він у телеграмі у понеділок.
Філашкін зазначив, що "сьогодні вдалося встановити інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора: у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років, ще один загиблий вчора — 40-річний житель Мирнограда".
Крім того, за його даними, вже за 5 травня росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому.
"Серед поранених у Новодонецькому — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик", - уточнив очільник ОВА.