Інтерфакс-Україна
Події
16:23 05.05.2025

На Донеччині викрито комбата на організації схеми оформлення фіктивних "бойових" виплат – ДБР

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На Донеччині викрито комбата на організації схеми оформлення фіктивних "бойових" виплат – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ викрили на Донеччині командира батальйону однієї з бригад, який налагодив незаконний заробіток на вигаданих "бойових" виплатах.

"Офіцер вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 тис. грн за нарахування підвищених виплат нібито за участь у бойових діях впродовж місяця. Насправді військові не перебували в районі активного бою стільки часу. І, відповідно до порядку виплат, мали отримувати підвищені виплати виключно за час перебування на передовій", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР в понеділок.

Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити, переведенням у піхоту та відправленням "на нуль".

Тільки за березень 2025 року посадовець отримав майже 1 млн грн готівкою за фіктивні виплати. Стільки ж планував отримати й за квітень, однак був затриманий під час передачі йому чергової частини хабаря.

Зловмисника доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 млн грн.

Теги: #донеччина #дбр

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