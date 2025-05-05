Зеленський щодо ставлення чеської опозиції до підтримки України: всі вони розуміють, що Україна захищає безпеку Чехії

Україна з великою повагою ставиться до права громадян Чехії обирати власне майбутнє і вдячна як провладним, так і опозиційним силам за підтримку, заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконфереції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Празі в понеділок.

"Вибори в Чехії – це внутрішні питання Чехії. Ми з великою повагою ставимося до вашого суверенітету, до права громадян обирати для себе сучасність і майбутнє", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи не має він побоювань, що ситуація з чеською ініціативою щодо поставок артилерійських боєприпасів Україні може змінитися після виборів в Чехії.

"Це дуже чутливе питання. Це саме те, що Росія порушувала постійно в Україні – робила все, щоб впливати на вибір громадян України, не поважаючи суверенітет людей, не поважаючи територіальну цілість, не поважаючи права", - пояснив він.

За словами президента України, у чеській опозиції також розуміють, що Україна захищає безпеку Чехії і всієї Європи, не лише свою.

"Тому я можу тільки подякувати абсолютно всім парламентарям, всім сьогоднішнім представникам. Були різні представники, як ви сказали, були і опозиційні сили, але я дуже радий, що всі вони, підтримуючи Україну, розуміють, що Україна захищає не тільки Україну, захищає життя і безпеку Чехії, життя і безпеку усієї Європи. Я думаю, що тут символічно, що всі ми разом однаково розуміємо це", - сказав Зеленський.