Зеленський у Чехії: РФ відмовилась від багатьох пропозицій щодо реального тривалого припинення вогню, потрібно посилення санкцій

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Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти РФ з огляду на відмову російської сторони від тривалого припинення вогню.

"Ми обговорили абсолютно ясну відмову Росії від багатьох пропозицій щодо реального тривалого припинення вогню. Ми обговорили потребу подальшого тиску на Росії, це стосується передусім санкцій. Санкції проти Росії за війну повинні залишатись і посилюватись, посилюватись постійно, поки Росія затягує та поки вони посилюють свою агресію", - сказав Зеленський на спільній пресконфереції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Празі в понеділок.