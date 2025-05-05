Інтерфакс-Україна
Події
14:42 05.05.2025

Зеленський зустрівся з представниками провідних оборонних підприємств Чехії

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Зеленський зустрівся з представниками провідних оборонних підприємств Чехії
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками провідних оборонних підприємств Чехії обговорив взаємодію в оборонно-промисловому комплексі, повідомляється на сайті глави держави в понеділок.

"Тісна співпраця дала можливості для продуктивного діалогу між нашими оборонними агенціями та компаніями. Безпека України – це безпека Європи. Зробивши Україну сильнішою, ви гарантуєте майбутній мир і стабільність у всій нашій Європі", – наголосив Зеленський.

За його словами, українсько-чеська співпраця та спільне виробництво можуть гарантувати безпеку й запобігти повторенню агресії в Європі, а об’єднання оборонних промислових можливостей європейських країн є вагомим внеском у досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент відзначив участь чеських компаній в ініціативі в постачанні 155-мм боєприпасів.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Чехії разом із першою леді у неділю.

Теги: #чехія #опк #зеленський

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