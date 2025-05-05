Україна розраховує на підтримку Чехією продовження переговорів про вступ у ЄС – Зеленський

Україна розраховує на підтримку практичного та ефективного продовження переговорів про вступ до Європейського союзу, йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та депутатами голови Палати депутатів – представниками всіх політичних партій.

Як повідомляється на сайті голови Української держави, Пекарова-Адамова наголосила, що Палата депутатів парламенту Чехії продовжуватиме підтримувати Україну на всіх рівнях.

"Ця зустріч відбулася з усіма моїми колегами, усіма представниками, заступниками спікера парламенту, включно з колегами з опозиції, що також дуже важливо, щоб ми продемонстрували нашу єдність і засудили російську агресію проти України", – підсумувала вона.