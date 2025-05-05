Київ передав 900 FPV-дронів для 72 ОМБр – Кличко

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Громада Києва передала нову партію допомоги бійцям 72 окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців", на фронт вирушили ще 900 FPV-дронів, модифікованих під запит бригади, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у понеділок.

"Передав Захисникам на фронт від громади Києва чергову партію вкрай необхідної допомоги. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців, які перебувають на найгарячішому напрямку на Донбасі, отримали ще 900 FPV-дронів. Модифікованих спеціально під запит бригади", - написав Кличко в Телеграмі.

Крім того, нагадав Кличко, у 2025 році бійцям 72 ОМБр Київ уже передав 1 300 БпЛА (у січні – 500 та в березні – 800), разом із сьогоднішніми це вже загалом 2 200 FPV-дронів.

Крім того, від початку 2025 року столиця виділила з міського бюджету на оснащення й нагальні потреби військових 72-й ОМБр 45 млн грн.