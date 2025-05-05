Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, скрізь дощі, переважно короткочасні

Помірні дощі очікуються в Україні у вівторок, 6 травня, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°.

У Києві 6 травня невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 6 травня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 29,7° тепла в 1954р., найнижча вночі – на позначці 2,0° морозу в 1915р.

У середу, 7 травня, в Україні пройдуть короткочасні дощі, на півдні та сході країни місцями грози; лише вдень у північній частині без опадів.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 4-9° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході країни 18-23°.

В Києві вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.