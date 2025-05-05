Інтерфакс-Україна
Події
13:18 05.05.2025

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, скрізь дощі, переважно короткочасні

1 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, скрізь дощі, переважно короткочасні

Помірні дощі очікуються в Україні у вівторок, 6 травня, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°.

У Києві 6 травня невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 6 травня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 29,7° тепла в 1954р., найнижча вночі – на позначці 2,0° морозу в 1915р.

У середу, 7 травня, в Україні пройдуть короткочасні дощі, на півдні та сході країни місцями грози; лише вдень у північній частині без опадів.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 4-9° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході країни 18-23°.

В Києві вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

Теги: #прогноз_погоди #дощі #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 04.05.2025
Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

13:19 03.05.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, з короткочасними дощами і грозами

Найближчі дні в Україні будуть теплими, з короткочасними дощами і грозами

13:08 03.05.2025
Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

13:27 02.05.2025
В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

13:02 01.05.2025
Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

13:11 30.04.2025
Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

13:23 28.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

13:24 27.04.2025
В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

13:17 25.04.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

13:37 24.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

ВАЖЛИВЕ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

ОСТАННЄ

UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Викрито банду на чолі з українським "наркобароном", які щомісяця заробляли по 8 млн грн на кокаїні з Гондурасу

США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

Платформа United24 зібрала вже понад 56 млрд грн на підтримку України

Сирський нагородив бійців, задіяних в Курській операції

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65%

Внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА