Інтерфакс-Україна
Події
11:02 05.05.2025

Внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях

1 хв читати
Внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях

Станом на ранок понеділка внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді сильного дощу, граду та поривів вітру були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у п'яти областях.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго".

Як пояснив системний оператор, внаслідок погіршення погодних умов також зросло споживання електроенергії.

"Сьогодні, 5 травня, станом на 9:30, його рівень був на 8,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - зазначили в НЕК.

Своєю чергою, 4 травня добовий максимум споживання був зафіксований увечері і він був на 6,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 28 квітня, що пояснюється суттєвим потеплінням минулого тижня.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередив системний оператор споживачів.

Теги: #знеструмлення #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 11.04.2025
"Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через негоду

"Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через негоду

13:44 11.04.2025
Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

11:33 11.04.2025
Через негоду знеструмлені кілька десятків населених пунктів у кількох областях

Через негоду знеструмлені кілька десятків населених пунктів у кількох областях

14:07 10.04.2025
У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

09:51 10.04.2025
На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

На Львівщині негода залишила без електропостачання пів сотні населених пунктів

08:12 31.03.2025
У Запорізькій області знеструмлена високовольтна лінія електропередачі внаслідок ворожої атаки

У Запорізькій області знеструмлена високовольтна лінія електропередачі внаслідок ворожої атаки

14:06 27.03.2025
Внаслідок масованого обстрілу в Херсоні частково відсутнє електропостачання

Внаслідок масованого обстрілу в Херсоні частково відсутнє електропостачання

12:14 24.03.2025
Знеструмлено 37 населених пунктів у кількох областях внаслідок негоди - "Укренерго"

Знеструмлено 37 населених пунктів у кількох областях внаслідок негоди - "Укренерго"

20:01 22.03.2025
Найбільший прапор України тимчасово приспустять через прогнозоване погіршення погоди

Найбільший прапор України тимчасово приспустять через прогнозоване погіршення погоди

11:33 17.03.2025
Дронова атака РФ на енергооб'єкти знеструмила низку споживачів у кількох областях – "Укренерго"

Дронова атака РФ на енергооб'єкти знеструмила низку споживачів у кількох областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

ОСТАННЄ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65%

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблі в Джамму і Кашмірі

Завершується польовий етап ексгумаційних робіт на Тернопільщині, віднайдено останки понад 30 осіб

СБУ затримала інформатора з мережі зрадника "Лохматого", який коригував удари по Миколаєву

Перхун знову виконує обов'язки директора БЕБ

"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

Трамп призначить нового радника з нацбезпеки протягом шести місяців

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА