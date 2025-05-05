Внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях

Станом на ранок понеділка внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді сильного дощу, граду та поривів вітру були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у п'яти областях.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго".

Як пояснив системний оператор, внаслідок погіршення погодних умов також зросло споживання електроенергії.

"Сьогодні, 5 травня, станом на 9:30, його рівень був на 8,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - зазначили в НЕК.

Своєю чергою, 4 травня добовий максимум споживання був зафіксований увечері і він був на 6,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 28 квітня, що пояснюється суттєвим потеплінням минулого тижня.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередив системний оператор споживачів.