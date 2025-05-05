"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" виконало майже 40% запланованих у 2025 році ремонтних робіт з метою підготовки енергоінфраструктури міста до стабільної роботи у пікові періоди споживання, зокрема в періоди спеки або осінньо-зимового періоду.

"Наразі ми вже виконали майже 40% від запланованих на 2025 рік заходів. Зокрема відремонтували понад 90 трансформаторних підстанцій різного класу напруги та виконали понад 300 ремонтів кабельних ліній", - повідомила компанія з посиланням на генерального директора "ДТЕК Київські електромережі" Дениса Бондаря.

Загалом у 2025 р. енергетики оператора системи електропередачі планують виконати ремонтні роботи на шести високовольтних підстанціях, а також 802 розподільчих та трансформаторних пунктах. Окрім того, планується відремонтувати майже 60 кілометрів повітряних ліній електропередачі, 60 трансформаторів, 217 вимикачів та провести 2150 ремонтів на кабельних підземних електричних лініях.

Як зазначили у товаристві, енергетики столиці проводять огляди, діагностику обладнання та електричних ліній, зокрема за допомогою тепловізорів, мобільних електролабораторій, аналізу технічних рідин тощо, і на основі отриманих даних визначають слабкі місця, де може виникнути аварія.

Як повідомлялося, ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за минулий рік відремонтувало та реконструювало 797 енергооб’єктів та 62 км ліній електропередачі і виконало 5 тис. ремонтів кабельних ліній, вклавши у ці проєкти майже 1 млрд грн.