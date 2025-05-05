Інтерфакс-Україна
Події
09:22 05.05.2025

Окупанти вночі завдали ударів по Конотопу, зруйновано об'єкт інфраструктури

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Окупанти вночі завдали ударів по Конотопу, зруйновано об'єкт інфраструктури

Російські війська в ніч на понеділок завдали атаку більш ніж десятком БпЛА та два ракетних удари по Конотопу Сумської області, унаслідок влучань зруйновано об'єкт інфраструктури, повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook.

"Попередньо без жертв та постраждалих. Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. Московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори. В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста", - сказав він.

За словами Семеніхіна, остаточні наслідки ворожих ударів по місту з'ясовуються.

Теги: #удари #конотоп #бпла_рф

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