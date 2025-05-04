Інтерфакс-Україна
Події
21:13 04.05.2025

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

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Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

УЛіквідація пожежі на території Піщанського лісництва на околицях Ізюму триває, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Горить лісова підстилка на орієнтовній площі 80 га. Спостерігається інтенсивна детонація залишених ворогом вибухонебезпечних предметів. Внаслідок розльоту уламків боєприпасів загорівся дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, гаражі, а також будівля та деревина на території виробничого майданчика лісового господарства", - йдеться у повідомлені.

На місці працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу і комунальних служб міста.

 

 

 

Теги: #лісництво #пожежа #харківська_область

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