Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

УЛіквідація пожежі на території Піщанського лісництва на околицях Ізюму триває, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Горить лісова підстилка на орієнтовній площі 80 га. Спостерігається інтенсивна детонація залишених ворогом вибухонебезпечних предметів. Внаслідок розльоту уламків боєприпасів загорівся дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, гаражі, а також будівля та деревина на території виробничого майданчика лісового господарства", - йдеться у повідомлені.

На місці працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу і комунальних служб міста.