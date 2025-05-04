Інтерфакс-Україна
Події
21:03 04.05.2025

Одна людина дістала поранення через скидання вибухівки з ворожого дрона в Херсоні

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Жительку Херсона поранено внаслідок скидання вибухівки з російського дрона, повідомляє телеграм-канал Херсонаської ОВА у неділю.

"Ще одна херсонка постраждала внаслідок чергової дронової атаки. Окупанти скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона. 40-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення хребта та ніг. Нині вона у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні ОВА.

 

 

Теги: #постраждалі #херсонська_область #бпла

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