Деякі діячі в ЄС блокують вступ України до союзу заради кращого місця на трибуні на червоній площі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна готова відкрити перші кластери в переговорному процесі з ЄС про вступ. Втім, як зазначив Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом, певні європейські лідери блокують цей процес.

"Нам прикро, що окремі діячі в Європі блокують цей процес. Не заради інтересів, до речі, власної країни, а заради того, щоб отримати краще місце на трибуні, на червоній площі. І для усіх нас в Європі важливо, щоб домінувади європейські цінності, а не капризи окремих політиків", - наголосив Зеленський.