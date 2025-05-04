Інтерфакс-Україна
Події
19:26 04.05.2025

Деякі діячі в ЄС блокують вступ України до союзу заради кращого місця на трибуні на червоній площі – Зеленський

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Деякі діячі в ЄС блокують вступ України до союзу заради кращого місця на трибуні на червоній площі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна готова відкрити перші кластери в переговорному процесі з ЄС про вступ. Втім, як зазначив Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом, певні європейські лідери блокують цей процес.

"Нам прикро, що окремі діячі в Європі блокують цей процес. Не заради інтересів, до речі, власної країни, а заради того, щоб отримати краще місце на трибуні, на червоній площі. І для усіх нас в Європі важливо, щоб домінувади європейські цінності, а не капризи окремих політиків", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #чехія #зеленський

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