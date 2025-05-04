На Харківщині триває ліквідація 11 лісових пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

У неділю вранці ЗС РФ обстріляли з РСЗВ лісові масиви Борівської громади Ізюмського району Харківської області, рятувальні служби ліквідовують пожежи.

"В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами. На місці працюють співробітники ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.