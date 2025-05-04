Зеленський обговорив з прем’єром Австралії продовження підтримки України та співпрацю в межах коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі та привітав із переконливою перемогою на виборах.

Глава держави, повідомляє прес-служба президента у неділю, подякував за те, що підтримка України залишатиметься у фокусі уваги, і відзначив участь Австралії в коаліції охочих. Зеленський наголосив, що Україна потребує єдності зусиль усіх партнерів для досягнення справедливого та сталого миру.

Зеленський поінформував про наслідки нічної російської атаки дронами та зазначив, що зміцнення ППО – ключовий пріоритет України для захисту людей і наша держава розраховує на допомогу від партнерів. Окремо йшлося про інші військові потреби та додаткове зміцнення Сил безпеки й оборони.

Президент України та прем’єр-міністр Австралії також обговорили важливість звільнення людей, яких Росія захопила в полон.

Зеленський також запросив Ентоні Албенізі відвідати Україну. Лідери домовилися бути в постійному контакті.