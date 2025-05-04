Інтерфакс-Україна
Події
09:45 04.05.2025

Окупанти скерували БпЛА по Марганцю, троє постраждалих – Лисак

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Окупанти скерували БпЛА по Марганцю, троє постраждалих – Лисак

Російські окупанти скерували безпілотники по Марганцю на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Російські війська скерували БпЛА по Марганцю Нікопольського району. Постраждали троє людей. Це чоловіки 39 і 68 років і 75-річна жінка. Усі госпіталізовані, отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середній", - написав він в телеграмі.

За уточненою інформацією, через попередній нічний ворожий обстріл з РСЗВ "Град" у Нікополі пошкоджені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд. Побиті гараж, теплиця, автівки.

Також унаслідок ранкових атак БпЛА потрощені по одному приватному будинку у Марганецькій та Мирівській громадах.

Теги: #марганець #бпла

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