Кількість постраждалих у Марганці зросла до 49 людей, четверо – у важкому стані

Кількість постраждалих через російську атаку БпЛА на автобус з працівниками підприємства у Марганці зросла до 49 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"49 постраждалих… Це оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Марганцю", - написав він у телеграмі у середу.

За його даними, 31 людину госпіталізовано. "Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані", - уточнив він.

Раніше повідомлялося про 43 постраждалих. Загинуло дев'ять людей – сім жінок та два чоловіки.