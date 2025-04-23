Інтерфакс-Україна
Події
18:54 23.04.2025

Кількість постраждалих у Марганці зросла до 51, у місті оголошено триденну жалобу

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Кількість постраждалих у Марганці зросла до 51, у місті оголошено триденну жалобу

Кількість постраждалих через російську атаку БпЛА на автобус з працівниками підприємства у Марганці Дніпропетровської області зросла до 51, у місті оголошено триденну жалобу за загиблими, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"До 51 збільшилася й кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки. Четверо – у важкому стані. Відсьогодні Марганець у триденній жалобі. За людьми, чиє життя обірвали росіяни – 9 безневинних жертв. Пам'ятаймо", - написав він у телеграмі у середу.

Раніше повідомлялося про 49 постраждалих. Загинуло дев'ять людей – сім жінок та два чоловіки.

"Після цієї трагедії ворог продовжив гатити по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії та fpv-дронами. Удари припали на райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Не минулося без потерпілих (постраждала жінка та дві її малолітні доньки). Відомо про 3 потрощені будинки та господарську споруду. На інших територіях фахівці з'ясовують наслідки", - зазначив Лисак.

За його даними, у Синельниківському районі від обстрілів противника поранень дістала 72-річна жінка. По тамтешніх Новопавлівській та Межівській громадах били КАБами та БпЛА. У населених пунктах понівечені 12 приватних будинків, підприємство та лінія електропередачі. Зайнялася господарська споруда.

Теги: #постраждалі #марганець #бпла

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