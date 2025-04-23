У Марганці 54 постраждалих від удара дрона по автобусу, 31 у лікарні

Кількість постраждалих через атаку російського дрона на автобус з працівниками підприємства у Марганці Дніпропетровської області зросла до 54, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно", - написав Лисак в Телеграм у середу.

Раніше повідомлялося про 51 постраждалого. Загинуло дев'ять людей – сім жінок та два чоловіки. У місті оголошено триденну жалобу за загиблими.