Інтерфакс-Україна
Події
19:52 23.04.2025

У Марганці 54 постраждалих від удара дрона по автобусу, 31 у лікарні

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У Марганці 54 постраждалих від удара дрона по автобусу, 31 у лікарні

Кількість постраждалих через атаку російського дрона на автобус з працівниками підприємства у Марганці Дніпропетровської області зросла до 54, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно", - написав Лисак в Телеграм у середу.

Раніше повідомлялося про 51 постраждалого. Загинуло дев'ять людей – сім жінок та два чоловіки. У місті оголошено триденну жалобу за загиблими.

 

Теги: #автобус #постраждалі #марганець

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