Інтерфакс-Україна
Події
08:27 04.05.2025

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені підприємства - Лисак

1 хв читати
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені підприємства - Лисак

Російські війська вночі обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені три підприємства, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольщину. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних", - написав він в телеграмі.

За його словами, зранку неділі ворог обстрілював Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.

Також ворог запускав вночі на область шахеди. Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали. 

Лисак додав, що по Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських. 

Разом з тим, вночі Сили оборони збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21319

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 04.05.2025
Ворог атакував Ізюмський район БпЛА, є пошкодження інфраструктури - ДСНС

Ворог атакував Ізюмський район БпЛА, є пошкодження інфраструктури - ДСНС

08:35 04.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

08:04 04.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих – ОВА

20:01 03.05.2025
Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

08:23 03.05.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

21:32 02.05.2025
Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

15:10 02.05.2025
Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

10:31 02.05.2025
Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу

Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу

08:05 02.05.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області

12:58 01.05.2025
Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

ОСТАННЄ

У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

У Києві вже 11 постраждалих через атаку БпЛА - ДСНС

Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Гази - ЗМІ

4 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін

У Закарпатській області через вибух гранати загинув чоловік, ще одного госпіталізували – поліція

Через атаку ворожих дронів в столиці постраждало 7 людей – ДСНС

Уоррен Баффет покидає посаду гендиректора Berkshire

У Києві внаслідок атаки постраждали двоє дітей - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА