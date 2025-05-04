Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені підприємства - Лисак
Російські війська вночі обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені три підприємства, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
"Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольщину. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних", - написав він в телеграмі.
За його словами, зранку неділі ворог обстрілював Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.
Також ворог запускав вночі на область шахеди. Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали.
Лисак додав, що по Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських.
Разом з тим, вночі Сили оборони збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21319