Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджені підприємства - Лисак

Російські війська вночі обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені три підприємства, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольщину. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних", - написав він в телеграмі.

За його словами, зранку неділі ворог обстрілював Марганецьку та Покровську громади. Цілив fpv-дронами, відкривав вогонь з артилерії.

Також ворог запускав вночі на область шахеди. Внаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загорання, яке рятувальники приборкали.

Лисак додав, що по Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських.

Разом з тим, вночі Сили оборони збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21319