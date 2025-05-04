На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін

У Херсонській області планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, а також переведення шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"У новому навчальному році плануємо перевести ще 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання. Це дозволить повернути за парти понад 1400 дітей, з яких близько 380 потребують підвезення до місць навчання", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що на Херсонщину завітав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Глава ОВА звернувся до нього щодо розгляду можливості виділення державного фінансування для організації підвезення.

Обговорили й ініціативу зі встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, щоб полегшити доступ до освіти в умовах відновлення інфраструктури.

"Також порушили низку проблемних питань під час наради з паном міністром. Зокрема, деякі громади Херсонщини готові почати змішане навчання і мають проєкти будівництва захисних споруд, але з технічних причин не можуть подати ці проєкти на держфінансування", - написав Прокудін.

За його словами, вони оглянули Високопільську та Великоолександрівську школи, в яких завершується капітальний ремонт та триває будівництво укриттів. "Роботи активні, і ми робимо все, щоб до нового навчального року учні могли повернутися за парти", - зазнавчив Прокудін.

Також відвідали Архангельський професійний аграрний ліцей, який зазнав значних руйнувань, але зараз його відбудовують.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7617