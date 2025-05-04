На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін
У Херсонській області планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, а також переведення шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
"У новому навчальному році плануємо перевести ще 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання. Це дозволить повернути за парти понад 1400 дітей, з яких близько 380 потребують підвезення до місць навчання", - написав він в телеграмі.
Прокудін зазначив, що на Херсонщину завітав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Глава ОВА звернувся до нього щодо розгляду можливості виділення державного фінансування для організації підвезення.
Обговорили й ініціативу зі встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, щоб полегшити доступ до освіти в умовах відновлення інфраструктури.
"Також порушили низку проблемних питань під час наради з паном міністром. Зокрема, деякі громади Херсонщини готові почати змішане навчання і мають проєкти будівництва захисних споруд, але з технічних причин не можуть подати ці проєкти на держфінансування", - написав Прокудін.
За його словами, вони оглянули Високопільську та Великоолександрівську школи, в яких завершується капітальний ремонт та триває будівництво укриттів. "Роботи активні, і ми робимо все, щоб до нового навчального року учні могли повернутися за парти", - зазнавчив Прокудін.
Також відвідали Архангельський професійний аграрний ліцей, який зазнав значних руйнувань, але зараз його відбудовують.
Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7617