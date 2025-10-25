Ворог атакував Херсонщину, троє загиблих і 29 людей постраждали, з них троє дітей

Російські війська атакували Херсонську область, три людини загинули та 29 людей постраждали, з них троє дітей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 29 - дістали поранення, з них - 3 дитини", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Станіслав, Новорайськ, Берислав, Нововоронцовка, Новокаїри, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Олександрівка, Білозерка, Комишани, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Незламне, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Тягинка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 29 багатоповерхівок та 63 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі, машини "швидкої", автобуси та тролейбус.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

"Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - наголосив Прокудін.