Уоррен Баффет покидає посаду гендиректора Berkshire

Американський мільярдер Уоррен Баффет залишить посаду генерального директора інвестиційної компанії Berkshire Hathaway наприкінці 2025 року, його посаду обійме віце-голова Грег Абель, повідомляє агентство Reuters.

"Я думаю, що настав час, коли Грег має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року", – сказав Баффет у суботу на щорічних зборах Berkshire в Омасі.

Зазначається, що в Абель зараз контролює більшість інвестицій компанії. За словами гендиректора, передачу управління можна буде організувати протягом наступних кількох місяців.

Баффет додав, що Абель та більшість ради директорів Berkshire не знали про його плани. Він повідомив двом своїм дітям, Говарду та Сьюзі.

"Баффет також заявив, що у нього немає наміру продавати якісь зі своїх акцій Berkshire, майже всі з яких будуть пожертвовані після його смерті", - пише Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/markets/wealth/berkshire-shareholders-head-buffetts-60th-annual-meeting-economy-top-mind-2025-05-03/