У Святошинському районі горять три будинки через падіння уламків БпЛА, у Оболонському горить авто і будинок – КМВА

Пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА в трьох приватних будинках у Святошинському районі, у Оболонському горять 7 автівок і будинок, повідомив глава київської військової адміністрації Тимур Тксченко.

"В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках", - написав він.

За його словами, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку.

Ткаченко додав, що в Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1089