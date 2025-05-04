Інтерфакс-Україна
Події
01:01 04.05.2025

У Святошинському районі горять три будинки через падіння уламків БпЛА, у Оболонському горить авто і будинок – КМВА

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Пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА в трьох приватних будинках у Святошинському районі, у Оболонському горять 7 автівок і будинок, повідомив глава київської військової адміністрації Тимур Тксченко.

"В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках", - написав він.

За його словами, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку.

Ткаченко додав, що в Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1089

Теги: #київ #атака #бпла

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