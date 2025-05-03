Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України ліквідував 2 травня у Чорному морі російський літак Су-30.

Як повідомляється в телеграм-каналі начальника ГУР у суботу, це стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в повідомленні.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.

Раніше, 31 грудня 2024 року, завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8.