Інтерфакс-Україна
Події
14:20 03.05.2025

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

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Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України ліквідував 2 травня у Чорному морі російський літак Су-30.

Як повідомляється в телеграм-каналі начальника ГУР у суботу, це стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в повідомленні.

Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.

Раніше, 31 грудня 2024 року, завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8.

Теги: #літак #знищення #морський_дрон #magura

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