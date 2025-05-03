Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що різні країни мають різний пріоритет участі у майбутньому повоєнному відновленні України, і ті з них, хто допомагав РФ, до цього допущені не будуть.

"Точно не будуть ті, хто допомагали Росії. Це факт. Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти? Зовсім нелогічно", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами "є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України - це ті країни, які допомагали Україні під час війни". "Безумовно, фінансами. Зброя - це ті самі фінанси. Або це зброя, або це енергетика, або це пряме надходження в бюджет України. Також є багато країн, які фінансували напряму регіони нашої держави, допомагаючи всім. Наприклад, Японія не давала зброї, але ми розуміємо, який обсяг у 15 мільярдів фінансували в стійкість України, передусім енергетичну. Тобто є пріоритет країн, вони будуть займатися відбудовою", - пояснив голова держави.

За словами Зеленського, такий порядок введений тому, що "відбудова не буде здійснюватись безкоштовно", і тому пріоритет буде у країн ЄС.

"Це гроші. Які? Передусім гроші Європейського Союзу. Країн Європи. Це значить, що передусім це компанії Європейського Союзу. Це виглядатиме просто дивно, що Європа фінансує, а люди з інших ринків приходять і відбудовують. Я говорю хто в пріоритеті", - сказав він.

Також він повідомив, що пріоритет є у США. "І абсолютно справедливо кажуть американці, ну вибачте, ті, хто не допомагають, а чому вони повинні заробляти? Тут немає ніякого альтруїзму і не було до України альтруїзму проявлено з боку тих чи інших країн. Це не значить, що комусь буде щось заборонено. Може ми не радитимемо нашим регіонам мати спільні проєкти з країнами, які ніяк не допомагали Україні", - додав Зеленський.