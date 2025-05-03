Інтерфакс-Україна
Події
12:27 03.05.2025

Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

2 хв читати
Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що різні країни мають різний пріоритет участі у майбутньому повоєнному відновленні України, і ті з них, хто допомагав РФ, до цього допущені не будуть.

"Точно не будуть ті, хто допомагали Росії. Це факт. Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти? Зовсім нелогічно", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами "є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України - це ті країни, які допомагали Україні під час війни". "Безумовно, фінансами. Зброя - це ті самі фінанси. Або це зброя, або це енергетика, або це пряме надходження в бюджет України. Також є багато країн, які фінансували напряму регіони нашої держави, допомагаючи всім. Наприклад, Японія не давала зброї, але ми розуміємо, який обсяг у 15 мільярдів фінансували в стійкість України, передусім енергетичну. Тобто є пріоритет країн, вони будуть займатися відбудовою", - пояснив голова держави.

За словами Зеленського, такий порядок введений тому, що "відбудова не буде здійснюватись безкоштовно", і тому пріоритет буде у країн ЄС.

"Це гроші. Які? Передусім гроші Європейського Союзу. Країн Європи. Це значить, що передусім це компанії Європейського Союзу. Це виглядатиме просто дивно, що Європа фінансує, а люди з інших ринків приходять і відбудовують. Я говорю хто в пріоритеті", - сказав він.

Також він повідомив, що пріоритет є у США. "І абсолютно справедливо кажуть американці, ну вибачте, ті, хто не допомагають, а чому вони повинні заробляти? Тут немає ніякого альтруїзму і не було до України альтруїзму проявлено з боку тих чи інших країн. Це не значить, що комусь буде щось заборонено. Може ми не радитимемо нашим регіонам мати спільні проєкти з країнами, які ніяк не допомагали Україні", - додав Зеленський.

Теги: #відбудова_україни #країни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:31 08.04.2025
Понад 50 країн проведуть переговори зі США після тарифів Трампа

Понад 50 країн проведуть переговори зі США після тарифів Трампа

09:27 03.04.2025
Влада Канади, Великої Британії, Нової Зеландії, Мексики та країн ЄС відреагувала на запроваджені Трампом мита

Влада Канади, Великої Британії, Нової Зеландії, Мексики та країн ЄС відреагувала на запроваджені Трампом мита

05:00 26.03.2025
США, Китай і Німеччина залишаються найдорожчими брендами у світі - Brand Finance

США, Китай і Німеччина залишаються найдорожчими брендами у світі - Brand Finance

10:00 09.01.2025
FortuneGuard, McGill and Partners та ARX запускають страхування від воєнних ризиків із лімітами до 50 мільйонів доларів США

FortuneGuard, McGill and Partners та ARX запускають страхування від воєнних ризиків із лімітами до 50 мільйонів доларів США

18:07 25.12.2024
Український "Щедрик" прозвучав на тих самих 50 сценах у 17 країнах, що й століття тому

Український "Щедрик" прозвучав на тих самих 50 сценах у 17 країнах, що й століття тому

00:20 07.11.2024
Боррель і глави МЗС країн-лідерів занепокоєні та засуджують розгортання в РФ військ КНДР - заява

Боррель і глави МЗС країн-лідерів занепокоєні та засуджують розгортання в РФ військ КНДР - заява

13:47 24.10.2024
Українці найкраще ставляться до країн Балтії, західної Європи та північної Америки, найгірше до РФ - соцопитування

Українці найкраще ставляться до країн Балтії, західної Європи та північної Америки, найгірше до РФ - соцопитування

13:04 10.06.2024
Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

15:01 18.04.2024
Українці найкраще ставляться до Канади, Латвії та Великої Британії, ставлення до Польщі та США суттєво погіршилося - соцопитування

Українці найкраще ставляться до Канади, Латвії та Великої Британії, ставлення до Польщі та США суттєво погіршилося - соцопитування

14:37 18.04.2024
Відправлення в Україну підрозділів країн-союзниць підтримують 3/4 українців - соцопитування

Відправлення в Україну підрозділів країн-союзниць підтримують 3/4 українців - соцопитування

ВАЖЛИВЕ

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський про можливий вихід США з переговорного процесу: Я впевнений, що Європа буде поруч

Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

Зеленський: Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам

ОСТАННЄ

Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

Через атаку ворожих БпЛА на прифронтове селище на Харківщині сталася пожежа, постраждали дві жінки

Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

Окупанти вдарили КАБом по будівлі частини ДСНС у Куп’янську, без постраждалих

Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський про можливий вихід США з переговорного процесу: Я впевнений, що Європа буде поруч

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА