Інтерфакс-Україна
Події
12:20 03.05.2025

Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

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Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

Президент України Володимир Зеленський висловив здивування, що наглядова рада, яка буде здійснювати управління фондом корисних копалин згідно з укладеною зі США угодою, буде комплектуватися представниками обох країн порівну.

"Там буде наглядова рада, 3 на 3. В цілому я здивований. Знаю, що депутати обговорювали це питання - як нам все це контролювати і я дуже здивований перебігом цих дебатів, тому що у нас в багатьох державних українських компаніях, так було зроблено ще до мене, - більшість іноземців. Але ні в кого не виникає питань. Тут 3 на 3 і одразу виникло запитання як вони будуть керувати. Я думаю, так само, тільки нам буде трішки легше. 4 на 2 – управління відповідне, 3 на 3 - треба домовлятися. Але це наглядова рада, яка обирає керівника Фонду", - пояснив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Віе вважає, що якщо представники американського бізнесу будуть бачити в Україні реальний великий простір для інвестування, то "найголовніший крок зроблено".

"Україна нічого не втратить, і Сполучені Штати нічого не втратять. Тут точно буде інвестиція. Питання тільки в тому, американці хочуть інвестувати сюди 100 млн доларів або американці будуть готові зайти сюди 200-300 млрд. Ось і все", - сказав Зеленський.

Теги: #угода_про_копалини #наглядова_рада

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