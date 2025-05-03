Інтерфакс-Україна
Події
11:58 03.05.2025

Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

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Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

Два різних підходи існують щодо гарантій безпеки для України, але в обох головним її елементом є великі та сильні Збройні сили України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У нас були засідання і розмови щодо контингенту або коаліції - є два різних підходи. Але і у першому, і у другому випадку - це велика армія України. Тобто ми всі це розуміємо. Сильна армія – армія, спроможна захищатися. І для нас це дійсно номер в гарантіях безпеки. Ми відкрито про це говоримо", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Далі є два напрямки - це контингент в серйозної кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття (статуту НАТО, згідно якої члени НАТО стануть на захист союзника, який зазнає нападу – ІФ-У). Або на кшталт п'ятої статті. Це є різні формати", - додав він.

За словами президенту, потрібний дуже великий іноземний контингент, "якщо немає бекстопу (гарантій захисту – ІФ-У) американського".

"І це абсолютно складно для всіх, тому що це дороговартісний шлях. І є модель, на кшалт п'ятої статті, як Ізраїль, наприклад, є там авіація відповідна. Це і є бекстоп Америки, по великому рахунку. Коли Америка у разі агресії з боку Росії або будь-яких атак, ракет, підключається з іншими коаліціянтами в форматі захисту п'ятої статті. Як це було, коли Іран атакував, наприклад, Ізраїль - 800 ракет. І тут підіймається і авіація тощо", - відзначив Зеленський.

Також від повідомив, що питання патрулювання не обговорюється. "Ніхто не запитує щодо патрулювання - всі за патрулювання в будь-якому форматі. Всі розуміють, що патрулювання потрібне. Тобто є патрулювання, яке потрібно постійно в якомусь кількісному форматі 24/7. Всі це прийняли поки що. Тобто це не зафіксовано, ми ще не підписали цей формат, але це фіксується. Тобто сильна армія і патрулювання", - сказав голова держави.

За словами президента, патрулювання походить від питання моніторингу: "який буде моніторинг, від цього буде залежати і патрулювання". "Патрулювання відбувається в країнах Балтії. Вони знають, як це працює. В цілому для партнерів, те, що вже працює десь - це зрозуміло скільки це коштує і таке", - пояснив він.

Зеленський відзначив, що країни-партнери здебільшого не хочуть ризикувати направленням своїх військ в Україну, щоб ті були втягнуті у військові дії, але і серед них є виключення. "Якщо не ніхто, то більшість. Є гарячі голови серед наших партнерів, вони готові, ми дуже підтримуємо це", - сказав він.

"Щодо коаліції були зустрічі. У нас будуть зустрічі в цьому напрямку, всі хочуть ceasefire, а потім продовжувати активні дипломатичні дії в будь-якому випадку. Але якщо немає ceasefire, то про що говорити?", - додав президент.

Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп в розмовах із ним наполягав, що сама по собі угода з боку США є це гарантіями: "не всі, але частина гарантій".

"У нас будуть війська здійснювати відповідні кроки з Коаліцією охочих. І буде це якісно, якщо буде бекстоп американців. Американці чітко усвідомлюють, що вся наша коаліція в тому чи іншому виді, чи це буде контингент великої присутності, чи це буде контингент невеликої присутності, значить буде щось між Україною і партнерами, передусім зі Сполученими Штатами, на кшталт п'ятої статті. Тобто, якщо, наприклад, не дуже багато контингенту, але є моніторинг неба, моря і сухопутної частини. І якщо є присутність, але в невеликій кількості, але тоді є бекстоп американців - приблизно те, що в них є, з країною Ізраїль", - додав він.

Теги: #зсу #армія #гарантії_безпеки

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