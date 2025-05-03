Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відзначає важливість моніторингу припинення вогню (ceasefire) у разі досягнення відповідної домовленості, оскільки переконаний, що порушення домовленості обов'язково будуть.

"Якщо є рішення (про припинення вогню – ІФ-У) на місяць, тобто в великому сенсі не буде гарячої війни цей місяць, будуть порушення 100%, навіть не 90%. Але в загальному сенсі війни і того об'єму війни, який зараз є, авжеж його не буде. І всі розуміють, що треба дуже швидко вирішити питання моніторингу. Номер один ceasefire", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Щодо того, як саме може відбуватись моніторинг, президент сказав, що у нього зараз немає чіткої відповіді. "Я думаю, що в будь-якому випадку розвідка, супутник, технічні дані – все це Америка, Європа буде робити. Я впевнений абсолютно в цьому", - сказав він.

При цьому найскладнішим питанням Зеленський назвав моніторинг на лінії розмежування, пославшись на досвід війни до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Питання найскладніше буде, я вважаю, лінія розмежування. Тому що, яка б там не була територія, пам'ятаєте, яка була начебто буферна зона після 2014 року, після Мінських угод, і туди заїхати ОБСЄ, ніхто не міг. Коли вони поїхали, навіть у них там були втрати, і там постійно якісь порушення. Я думаю, що це дуже складне питання. Я не думаю, що дуже багато є, в цьому розумінні слова, активістів із країн-партнерів, які всі будуть думати про якусь відповідну місію", - сказав він.

Однак за цей час відбулися важливі технологічні зміни, які можна використовувати для контролю, відзначив президент. "Використання точно дронів, скидів, КАБів, літаків, гвинтокрилів, ракетних ударів - все це точно контролюватися буде, і я впевнений, що саме це і зменшиться, передусім. Ніхто не буде порушувати спеціально, щоб його фіксували. А ось з деякою зброєю, як-то стрілецька зброя, артилерійська або мінометна, яка захована у посадки, ліси, з цим вже буде складніше", - додав голова держави.

"І друге питання – дивитися, що в цілому буде з фабулою закінчення війни. Ці два питання, вони точно найактуальніші, тому що вони навіть зараз про них говорять", - відзначив Зеленський.