Nike та Adidas закликали адміністрацію Трампа звільнити взуття від тарифів

Американська асоціація дистриб’юторів і роздрібних торговців взуття звернулася до президента США Дональда Трампа з закликом звільнити взуття від запроваджених тарифів, заявивши про "екзистенційну загрозу" для галузі, йдеться в повідомленні Bloomberg.

У листі від 29 квітня, який підписали, зокрема, компанії Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE та американська дочірня компанія Adidas, зазначається, що запроваджені збори можуть призвести до зростання вартості взуття в США та закриття підприємств.

"Якщо поточна ситуація триватиме, постраждають американські взуттєві працівники та споживачі", – наголошується в документі. "Це надзвичайна ситуація, яка вимагає негайних дій і уваги".

"Компанії наголошують, що тарифи не сприятимуть поверненню виробництва до США, оскільки це потребує "значних капітальних інвестицій і багаторічного планування зміни джерел постачання". За їхніми словами, адаптація до нових умов є надто затратною і не дозволяє одночасно покривати нові витрати", - повідомило джерело.

Виробники також звернули увагу, що країни, зокрема В’єтнам та Індонезія, де розміщені найбільші обсяги виробництва, можуть зазнати найвищих тарифів. Половина всього взуття Nike виробляється у В’єтнамі.

Раніше Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо низки запропонованих тарифів, зокрема щодо В’єтнаму та Індонезії. Це рішення спричинило різке падіння на фондових ринках і хвилю протестів з боку представників бізнесу.