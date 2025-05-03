Інтерфакс-Україна
Події
07:44 03.05.2025

США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

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США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

США, Ізраїль і представники нового міжнародного фонду близькі до угоди щодо відновлення доставки гуманітарної допомоги палестинцям у секторі Газа без участі ХАМАС, повідомляє Axios.

За даними повідомлення, обговорюється механізм постачання допомоги через міжнародний фонд за участю гуманітарних організацій і благодійних структур. Логістику забезпечуватиме приватна американська компанія, а Ізраїль профінансує інфраструктуру для безпечного розподілу допомоги. Армія оборони Ізраїлю не братиме участі у доставці, але гарантуватиме безпеку в регіоні.

План передбачає створення пунктів, де цивільні зможуть щотижня отримувати пакети допомоги. Ізраїльські чиновники стверджують, що новий механізм не дозволить ХАМАСу перехоплювати ресурси, як це, за їхніми даними, відбувалося раніше

"Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною — за даними ООН, запаси їжі можуть вичерпатися за кілька днів. Президент США Дональд Трамп заявив, що закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу дозволити постачання допомоги: "Ці люди страждають, і ми піклуємося про це"", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #ізраїль #газа #сша #гумдопомога

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