Інтерфакс-Україна
Події
06:11 03.05.2025

У Чорному морі – три ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

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Станом на 6:00 в Чорному морі зафіксовано три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшло шість суден, з яких одне продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13329

Теги: #флот #війна #рф

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