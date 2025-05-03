У Чорному морі – три ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

Станом на 6:00 в Чорному морі зафіксовано три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшло шість суден, з яких одне продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13329