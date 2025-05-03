На індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії - ЗМІ

У п’ятницю на індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії, спричинене пошкодженням підводних кабелів, які з’єднують енергосистему острова з Явою, зазначила державна комунальна компанія Perusahaan Listrik Negara (PLN), йдеться в повідомленні Reuters.

Відключення почалося близько 16:00 за місцевим і зачепило низку районів острова, зокрема й міжнародний аеропорт. Як зазначив генеральний директор аеропорту Ахмад Сяугі Шахаб, попри інцидент, вхідні та вихідні рейси продовжували виконуватися за допомогою резервних генераторів, хоча кілька вильотів зазнали затримки.

Фотографії в соціальних мережах засвідчують значні затори на дорогах Балі та довгі черги на стійках реєстрації в аеропорту.

"Електропостачання почало відновлюватися через кілька годин після інциденту. За словами прес-секретаря президента Індонезії Прабово Субіанто – Прасетьо Хаді, державній енергетичній компанії PLN вдалося повернути електрику в більшість постраждалих районів", - зазначається в повідомленні.

"З Божою допомогою, електропостачання на Балі буде повністю відновлено сьогодні ввечері", – заявив Хаді. Він підкреслив, що уряд Індонезії визначив пріоритетом відновлення електропостачання для ключових об’єктів інфраструктури, зокрема урядових установ, лікарень, аеропорту та готелів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/power-outage-hit-parts-indonesias-bali-state-utility-says-2025-05-02/