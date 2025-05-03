Інтерфакс-Україна
Події
00:15 03.05.2025

США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

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Адміністрація Сполучених Штатів завершила розробку нового пакета економічних санкцій проти РФ, повідомило Reuters опираючись на трьох американських чиновників та ще одне джерело, ознайомлене з цим питанням.

Нові обмеження стосуються банківського та енергетичного секторів і спрямовані на посилення тиску на Москву для підтримки мирних ініціатив Вашингтона. Серед цілей — російський енергетичний гігант "Газпром" та великі компанії у сферах природних ресурсів і фінансів

"Наразі неясно, чи буде пакет схвалено самим Трампом. Один із представників адміністрації підкреслив, що рішення залишається виключно за президентом. У Раді національної безпеки США підтвердили, що "координуються більш каральні дії" проти РФ", зазначено в повідомленні.

Питання розглядається на тлі нещодавнього підписання американо-української угоди про видобуток корисних копалин, яку Трамп просував як частину своєї мирної стратегії.

Однак, як зазначив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, Путін продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню, і США змушені переходити до нових заходів тиску.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us-readies-russia-sanctions-over-ukraine-unclear-if-trump-will-sign-sources-say-2025-05-02/

Теги: #рф #санкції #сша

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