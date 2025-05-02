21:05 02.05.2025
Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 травня, провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Він наголосив, що далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України.