На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути шість українських дітей на підконтрольну Україні територію, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед них – родина з двома дітьми, молодша з яких не могла отримати належної медичної допомоги в умовах тимчасової окупації. Сім’я кілька разів намагалась виїхати самостійно, проте всі спроби були безуспішні. Також вдалося врятувати дівчинку з мамою, які через небажання отримувати російські документи стали жертвами постійного психологічного тиску та погроз з боку окупаційної влади", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він також подякував Офісу Омбудсмана України за сприяння в організації порятунку дітей та Катару за підтримку ініціатив України.