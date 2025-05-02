МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

Заява речниці Державного департаменту США Теммі Брюс про вихід США з переговорів між Україною та Росією було зроблена в контексті попередніх заяв про можливість відмови американської сторони від ролі посередника, а не новою позицією, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Я щойно зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс. Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника". Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", - написав Тихий в соцмережі Х.

Як повідомлялося, раніше в п’ятницю Брюс заявила, що США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною, і обидві сторони мають домовитися самі.