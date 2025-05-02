Інтерфакс-Україна
Події
19:38 02.05.2025

МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

1 хв читати
МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

Заява речниці Державного департаменту США Теммі Брюс про вихід США з переговорів між Україною та Росією було зроблена в контексті попередніх заяв про можливість відмови американської сторони від ролі посередника, а не новою позицією, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Я щойно зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс. Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника". Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", - написав Тихий в соцмережі Х.

Як повідомлялося, раніше в п’ятницю Брюс заявила, що США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною, і обидві сторони мають домовитися самі.

 

Теги: #переговори #росія #участь #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 02.05.2025
Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

14:19 02.05.2025
Сибіга у парламенті: Угода зі США є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України

Сибіга у парламенті: Угода зі США є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України

10:39 02.05.2025
Трамп підписав указ про припинення фінансування двох найбільших суспільних мовників США

Трамп підписав указ про припинення фінансування двох найбільших суспільних мовників США

09:45 02.05.2025
Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною

Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною

05:50 02.05.2025
Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

18:33 01.05.2025
Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

20:41 29.04.2025
Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

20:32 29.04.2025
Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

19:37 29.04.2025
Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

19:34 29.04.2025
Пропозиція про перемир'я - це початок прямих переговорів без попередніх умов, заявив Лавров

Пропозиція про перемир'я - це початок прямих переговорів без попередніх умов, заявив Лавров

ВАЖЛИВЕ

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

ОСТАННЄ

Через масовану ворожу авіаатаку загинув мирний житель Купʼянська, ще один перебуває під завалами - прокуратура

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу у зв’язку із угодою з США

Зеленський і президент Еквадору доручили командам працювати над можливістю укласти угоду про вільну торгівлю

Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА