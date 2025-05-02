Інтерфакс-Україна
Події
19:36 02.05.2025

Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу у зв’язку із угодою з США

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Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу у зв’язку із угодою з США

 Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Законопроєкт вже зареєстрований у парламенті (№13256), свідчить інформація на його сайті, але сам текст документу поки відсутній.

За словами першого заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, законопроєкт передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови.

Джерела доходу: по 50% збору за спеціальні дозволи на користування надрами; коштів від продажу спецдозволів та доходів від реалізації частини продукції, що належить державі, а також інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів, написав він у телеграм.

Він додав, що в документі прописані й обмеження: не включаються доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію, та не враховуються доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від РФ.

Згідно із законопроєктом, відповідні доходи перераховуються до Інвестиційного фонду відбудови США – Україна, їх цільове спрямування — проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.

Як повідомлялося, напередодні уряд вніс до Ради на ратифікацію саму угоду, підписану 30 квітня у Вашингтоні. Очікується, що парламент голосуватиме з цього питання 8 травня.

Раніше перша-віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка підписала цю угоду з української сторони, зазначала, що після ратифікації угоди для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до Бюджетного кодексу.

"Україна вносить 50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на НОВІ ділянки", – пояснила перша віце-прем’єр.

В той же час народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") вважає, що реалізація угоди про фонд з США потребуватиме і інших змін в законодавство.

 

 

 

Теги: #законопроєкт #угода

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