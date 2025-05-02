Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм у четвер.

Відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав підписання угоди "історичним досягненням, яке чітко вкладається в ширшу програму посилення України, забезпечення миру та нашої безпеки".

"Зараз для нас важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу — підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США", - додав голова уряду.

Також прем'єр висловив переконання, що угода "дозволить нам краще захищати країну тут і зараз".

"Краще захищати наше небо — завдяки американським системам ППО. Краще захищати нашу землю — завдяки сучасному озброєнню. Ця угода — також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати. А відбудова України буде здійснюватися разом із тими, хто зараз допомагає нам оборонятися", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.