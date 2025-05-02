Інтерфакс-Україна
Події
17:08 02.05.2025

Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

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Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Говорили про те, як можна ще більше допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру. Розуміємо, які кроки потрібні для того, щоб робота з партнерами була ще більш ефективною, і домовилися працювати над цим разом", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, він поінформував щодо недавніх результатів в дипломатії, спільної роботи команд України, США та країн Європи.

"Ми одразу підтримали американську пропозицію про повне, безумовне припинення вогню. Тепер у Москві мають зробити те ж саме – припинити удари та вбивства й нарешті показати свою готовність рухатися в бік до миру", - наголосив президент.

У свою чергу, премʼєр-міністерка Данії готова підтримати всі пропозиції та докласти максимум зусиль.

Теги: #фредеріксен #телефонна_розмова #зеленський

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