Інтерфакс-Україна
Події
15:10 02.05.2025

Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

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Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Через обстріли та бомбардування окупантів у Донецькій області загинув один цивільний, ще троє людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула і три поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Опівдні росіяни скинули авіабомбу на Клинове Костянтинівської громади — вбили 66-річну жінку, пошкодили будинок. Сама ж Костянтинівка потрапила під артилерійський обстріл. У місті поранено дві людини… Ще одна людина отримала поранення у Покровську", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Філашкін повідомив що через артилерійський обстріл у Костянтинівці пошкоджено будинок, крамницю, кав'ярню, аптеку, два промислових приміщення і чотири інфраструктурні об'єкти.

Теги: #поранені #загиблий #донецька_область #обстріли

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