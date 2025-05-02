Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Через обстріли та бомбардування окупантів у Донецькій області загинув один цивільний, ще троє людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула і три поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Опівдні росіяни скинули авіабомбу на Клинове Костянтинівської громади — вбили 66-річну жінку, пошкодили будинок. Сама ж Костянтинівка потрапила під артилерійський обстріл. У місті поранено дві людини… Ще одна людина отримала поранення у Покровську", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Філашкін повідомив що через артилерійський обстріл у Костянтинівці пошкоджено будинок, крамницю, кав'ярню, аптеку, два промислових приміщення і чотири інфраструктурні об'єкти.