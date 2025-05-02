Виробнича база "Автомагістраль-Південь" пошкоджена внаслідок атаки "шахедів"

Фото: https://www.facebook.com/automagistral/

Внаслідок нічної атаки "шахедами" пошкоджена виробнича база "Автомагістраль-Південь" у Дніпропетровській області, поранено два працівники бази, повідомляє пресслужба компанії.

Повністю знищено шість одиниць техніки, яка використовувалась для ремонту прифронтових доріг. Розбиті будівлі, де розміщувалась їдальня та мешкали працівники. Двоє працівників бази поранено, один доставлений в лікарню.

В компанії нагадали, що сьогоднішня атака "шахедів" не перший випадок, коли ворог бʼє по техніці, будівельним майданчикам та базам компанії. Нещодавно декілька наших працівників було поранено під час будівництва фортифікації на межі з Донецькою областю. Загалом з початку війни компанія внаслідок бойових дій понесла збитки на суму понад 2 млрд грн.

Як повідомили у Агентстві відновлення, інші підрядні організації також постійно страждають від обстрілів. Напередодні Великодніх свят, під час виконання дорожніх робіт у Херсонській області ворожий дрон влучив у ділянку активного будівництва. Загинули працівники підрядної організації RDS.

"Гинуть люди. Знищуються об’єкти відбудови. Але відновлення зупинити неможливо. Адже все це потрібно для людей, які живуть тут, і для тих, хто збирається повертатися. Роботи на прифронтових шляхах необхідні для забезпечення військової логістики та евакуації поранених", - підкреслили у пресслужбі Агентства відновлення.