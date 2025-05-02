Сибіга у парламенті: Угода зі США є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України

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Підписання цього тижня Угоди про корисні копалини зі США є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України, "вона правильно збалансовує переваги та зобов'язання без шкоди національним інтересам".

Таку оцінку Угоді між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови дав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Україна виходить з того, що безпека України, Європи та всієї трансатлантичної спільноти неподільні. У цьому контексті я хочу ще раз наголосити, що для нас сьогодні, як ніколи, важливо зберегти підтримку США. З нашого боку, проводимо послідовну дипломатичну роботу з тим, щоб ці відносини динамічно розвивалися", - сказав він.

Сибіга зазначив, що важливими кроком у цьому контексті стало підписання цього тижня Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

"Ця угода є важливою складовою майбутньої безпекової інфраструктури України. Ця угода правильно збалансовує переваги та зобовʼязання без шкоди національним інтересам. Нам вдалося вийти на взаємоприйнятний текст", - сказав він.

Міністр закордонних справ наголосив, що угода не містить жодних обмежень суверенних прав України, зокрема щодо мінеральних ресурсів, об’єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних активів України. "Ця угода базується на принципах балансу зобов’язань і повноважень сторін, паритетності в ухваленні рішень, відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України перед Європейським Союзом та стратегічним курсом України на вступ до ЄС. В Угоді відсутні положення про будь-які боргові зобов’язання України".