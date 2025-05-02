В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

У суботу, 3 травня, вночі на північному заході країни, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на заході країни в окремих районах град; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у суботу вдень – у західних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°.

У Києві вночі та в першій половині дня без опадів, в другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 травня найвища температура вдень була 30,2° в 2018р., найнижча вночі -1,2° в 1885р.

У неділю, 4 травня, у західних, північних та більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9°; вдень 22-27°, на заході країни 19-24°.

В Києву у неділю вночі невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.