Інтерфакс-Україна
Події
13:27 02.05.2025

В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

2 хв читати
В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

У суботу, 3 травня, вночі на північному заході країни, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на заході країни в окремих районах град; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у суботу вдень – у західних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, у західних областях до 12°, вдень 19-24°, на узбережжі морів 13-18°.

У Києві вночі та в першій половині дня без опадів, в другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 травня найвища температура вдень була 30,2° в 2018р., найнижча вночі -1,2° в 1885р.

У неділю, 4 травня, у західних, північних та більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9°; вдень 22-27°, на заході країни 19-24°.

В Києву у неділю вночі невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 01.05.2025
Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

13:11 30.04.2025
Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

13:23 28.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

13:24 27.04.2025
В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

13:17 25.04.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

13:06 24.04.2025
Похолодання прийде в Україну найближчими днями, скрізь пройдуть дощі з грозами

Похолодання прийде в Україну найближчими днями, скрізь пройдуть дощі з грозами

13:41 23.04.2025
В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

12:08 20.04.2025
У найближчі дві доби в Україні без опадів, лише на півдні місцями короткочасні дощі

У найближчі дві доби в Україні без опадів, лише на півдні місцями короткочасні дощі

12:57 17.04.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

13:57 14.04.2025
Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

Повітря в Україні у вівторок вдень прогріється до 14-20°

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

Наступні техдокументи до угоди про копалини зі США будуть не міжурядового, а інституційного рівня

Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль

ОСТАННЄ

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

Більшість контрактів АОЗ у 2026р. будуть з вітчизняними виробниками – керівник офісу наземної техніки

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Двоє дітей постраждали у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА

УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Через війну загинули 201 митець і 103 медійники

"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

Нападниці на Стерненка повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА